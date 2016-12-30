Поліція Бразилії підтвердила факт вбивства посла Греції

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Поліція вже допитала дружину посла. Вона проходить у справі про його вбивство в якості підозрюваної разом з ще кількома людьми. Слідчі вважають, що у жінки був роман з неназваним співробітником поліції.

До цього бразильські власті повідомляли про виявлення машини і сильно обгорілого тіла в ній, але не готові були з упевненістю заявити, що загиблий сам посол, закликаючи дочекатися результатів експертизи.

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Про виявлення машини, яку раніше взяв напрокат 59-річний посол Греції Кіріакос Амірідіс, стало відомо вранці 30 грудня.

Раніше УНІАН повідомляв, що посол Греції в Бразилії Кіріакос Амірідіс зник у місті Ріо-де-Жанейро кілька днів тому. Він мав намір взяти участь у святкуванні Нового року на пляжі Копакабана.