Поліція Бразилії підтвердила факт вбивства посла Греції
Бразильська поліція підтвердила, що в обгорілій машині зниклого посла Греції знайдено його тіло. Влада країни вважає, що посол був убитий в будинку його дружини, після чого тіло було покладено в орендовану ним машину, яка була підпалена.
Про це повідомляє Русская служба ВВС.
Поліція вже допитала дружину посла. Вона проходить у справі про його вбивство в якості підозрюваної разом з ще кількома людьми. Слідчі вважають, що у жінки був роман з неназваним співробітником поліції.
До цього бразильські власті повідомляли про виявлення машини і сильно обгорілого тіла в ній, але не готові були з упевненістю заявити, що загиблий сам посол, закликаючи дочекатися результатів експертизи.
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Про виявлення машини, яку раніше взяв напрокат 59-річний посол Греції Кіріакос Амірідіс, стало відомо вранці 30 грудня.
Раніше УНІАН повідомляв, що посол Греції в Бразилії Кіріакос Амірідіс зник у місті Ріо-де-Жанейро кілька днів тому. Він мав намір взяти участь у святкуванні Нового року на пляжі Копакабана.