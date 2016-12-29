У Ріо-де-Жанейро зник безвісти посол Греції

Про це повідомляє місцева поліція, передає LB.ua з посиланням на Reuters.

Востаннє його бачили в понеділок вночі в бідному північному районі міста.

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Тоді ж в посольстві Греції заявили, що не можуть підтвердити пропажу посла. Голова дипломатичної місії наче поїхав в Ріо у відпустку і повинен повернутися в столицю країни Бразилія 9 грудня. Джерело видання повідомило на умовах анонімності і заявило, що робить це без санкції керівництва.

Амірідіс в 2001-2004 роках був консулом Греції в Ріо, потім провів кілька років на аналогічній посаді в Роттердамі. У 2012 році став послом в Лівії, а в 2016 році його переведено до Бразилії. Йому 57 років.