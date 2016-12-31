У Чехії відкривається центр боротьби із інтернет-пропагандою Кремля

В числі завдань 20 його співробітників, підпорядкованих міністерству внутрішніх справ Чехії, будуть спостереження за підозрілими публікаціями в інтернеті і викриття фейкових новин заради перешкоджання їх широкому поширенню.

Про це пише в п'ятницю, 30 грудня, німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає dw.com.

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Міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованец очікує, що співробітники центру вже через кілька хвилин після появи фейків в Мережі зможуть повідомити про дезінформацію і внести необхідні уточнення.

За даними агентства dpa, завданням центру буде також боротьба проти "пропаганди зовнішніх сил". Спостерігачі празького аналітичного центру "Європейські цінності" попереджають про зростання впливу ЗМІ, підконтрольних російській державі, пише агентство.

Більшість фейків і дезінформації, що з'являються в Мережі, за даними чеським влади, надходять з російських джерел.