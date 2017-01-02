Голландські винищувачі патрулюватимуть небо над Балтикою

Чотири винищувачі F-16 Fighting Falcon ВПС Нідерландів, які з 5 січня приступлять до місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, прибули сьогодні на авіабазу Військово-повітряних сил Литви в Шяуляї, повідомляє РІА Новости з посиланням на Міноборони Литви.

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«5 січня до здійснення місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії приступлять близько 120 військовослужбовців ВПС Нідерландів, які прибули з авіабаз Леуварден і Вокел», — йдеться в повідомленні міністерства.

Місії повітряної поліції НАТО в Литві з вересня здійснювали чотири французьких винищувачі ВПС Mirage 2000. Контингент військових ВПС Нідерландів замінить французький. З бази в Естонії місію здійснювали і продовжать здійснювати німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon.

Міністерство оборони Литви також повідомляє, що ВПС Нідерландів вперше виконували місії повітряної поліції НАТО в Литві в 2005 році, в 2014 році з вересня по грудень чотири винищувачі Нідерландів виконували місію в Польщі.

Країни Балтії не мають літаків, придатних для повітряного патрулювання, тому з квітня 2004 року (після їх вступу в НАТО) охороною повітряного простору займаються в порядку ротації літаки країн Північноатлантичного альянсу.

Цього року під час саміту голів НАТО у Варшаві Нідерланди спільно з Норвегією, Люксембургом, Бельгією, Хорватією і Францією офіційно оголосили про приєднання своїх військовослужбовців до батальйону, який формується в Литві під керівництвом Німеччини. Чисельність батальйону становитиме близько тисячі військових.