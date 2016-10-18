"Демонстрація сили проти Європи": президент Литви охарактеризувала перекидання "Іскандерів" під Калінінград

14:46, 18 жовтня 2016
Світ
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Переміщення Росією ракетних комплексів "Іскандер" під Калінінград - це агресивна демонстрація сили проти всієї Європи.

Россия отправила "Искандер" в Калининград / Фото kbm.ru

Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте, передає Reuters.

"Знаючи, що "Іскандери" - не оборонна зброя, а призначені для нападу, це означає відкриту, агресивну демонстрацію сили й агресії не тільки проти країн Балтики, а й проти європейських столиць", - сказала Грібаускайте.

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"Іскандер" - системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракетам "Скад" (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.

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