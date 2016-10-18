"Демонстрація сили проти Європи": президент Литви охарактеризувала перекидання "Іскандерів" під Калінінград

Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте, передає Reuters.

"Знаючи, що "Іскандери" - не оборонна зброя, а призначені для нападу, це означає відкриту, агресивну демонстрацію сили й агресії не тільки проти країн Балтики, а й проти європейських столиць", - сказала Грібаускайте.

Читайте такожЛитва викликала до себе російського посла через "Іскандери" під Калінінградом та провокації у Балтійському моріУ Міноборони РФ раніше підтвердили повідомлення про передислокацію мобільних ракетних комплексів "Іскандер-М" в Калінінградську область.

"Іскандер" - системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракетам "Скад" (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.