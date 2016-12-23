Бунт ув'язнених на півдні Британії припинений: силовики "владнали інцидент"

Про це повідомляє російська служба «Бі-бі-сі».

"Фахівці підрозділів "Торнадо" владнали інцидент", - заявили у відомстві.

Там стверджують, що ув'язнені припинили бунт і повернулися в свої камери. Підкреслюється, що обійшлося без постраждалих з обох сторін.

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Ведеться розслідування інциденту.

Як повідомляв УНІАН, Близько 60 ув'язнених в'язниці на острові Шеппі біля північного узбережжя графства Кент захопили крило місцевої виправної установи. Ця в'язниця ще влітку отримала незадовільну оцінку від тюремної інспеції. Інспектори відзначали високий рівень насильства у в'язниці і стверджували, що дві третини ув'язнених не відчувають себе там у безпеці.