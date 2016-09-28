Частина матеріалів щодо MH17 не була подана у звіті, їх використають в суді - слідство
Матеріали, які не були представлені в доповіді щодо збитого над Донбасом пасажирського авіалайнера, потім будуть використовувати для подальших доказів.
Про це заявив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк під час презентації слідчою групою звіту з катастрофи рейсу MH17, повідомляє "Медуза".
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"Представник України в групі міжнародних слідчих додав, що частина матеріалів не була показана під час презентації - щоб потім використовувати для подальших доказів, а потім і в суді", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, згідно зі звітом, причиною загибелі 298 осіб визнана ракета серії 9М38, випущена з ЗРК "Бук" поблизу селища Первомайське - з території, яка в липні 2014 року контролювалася проросійськими бойовиками.