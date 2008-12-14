Джордж Буш з несподіваним візитом прибув до Іраку

Літак глави держави приземлився в аеропорту Багдада в другій половині дня, повідомив британський телеканал "Sky News". Як очікується, Буш зустрінеться з керівництвом Іраку, щоб відзначити схвалені ними нові угоди щодо безпеки. Він також подякує американським військовим за службу.

Про візит президента та інших високопоставлених політиків і чиновників до Іраку наперед не повідомляється з міркувань безпеки.

Эхо Москвы