Джордж Буш з несподіваним візитом прибув до Іраку
16:16, 14 грудня 2008Світ
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Президент США зустрінеться з керівництвом
Літак глави держави приземлився в аеропорту Багдада в другій половині дня, повідомив британський телеканал "Sky News". Як очікується, Буш зустрінеться з керівництвом Іраку, щоб відзначити схвалені ними нові угоди щодо безпеки. Він також подякує американським військовим за службу.
Про візит президента та інших високопоставлених політиків і чиновників до Іраку наперед не повідомляється з міркувань безпеки.
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