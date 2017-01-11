Прощальна промова Барака Обами (повне відео)
Барак Обама 10 січня (11 січня за київським часом) виступив у Чікаго із прощальною промовою до американців в якості президента США.
20 січня він передасть повноваження глави держави Дональду Трампу.
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Виступ проходить у конгрес-центрі McCormick Place в Чикаго.
Відео виступу Барака Обами з перекладом на російську мову:
Відео промови президента США мовою оригіналу:
Обама залишає Білий дім, будучи відносно популярним президентом, діяльність якого підтримують 57 відсотків американців. Про це свідчать результати опитування Центру досліджень публічної політики Associated Press - NORC, опубліковані напередодні його виступу, пише Голос Америки.
Барак Обама у відеозверненні з Білого дому, яке передувало його прощальному виступу сказав, що пропрацювавши вісім років на посаді президента, він засвоїв два головні уроки: що американці в свїй основі добрі, і що зміни можливі. «Система реагуватиме на те, як прості люди об’єднуються в спробі повести країну в більш правильному напрямку», – сказав він.