Перша велика прес-конференція Дональда Трампа (подію завершено)

Це перша прес-конференція Трампа після того, як Барак Обама пішов з поста президента США.

Читайте такожКремль підтримував Трампа протягом 5 років - доповідь спецслужб США

Нагадаємо, Обама 10 січня (11 січня за київським часом) виступив у Чікаго із прощальною промовою до американців в якості президента США.

20 січня він передасть повноваження глави держави Трампу.

Як повідомляв УНІАН, перемога Трампа на виборах в США стала очевидною після підрахунку голосів у Вісконсині. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав понад 270 голосів, необхідних для перемоги.



