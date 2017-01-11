Перша велика прес-конференція Дональда Трампа (подію завершено)
18:23, 11 січня 2017Світ
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Обраний президент США Дональд Трамп дає прес-конференцію.
Це перша прес-конференція Трампа після того, як Барак Обама пішов з поста президента США.
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Нагадаємо, Обама 10 січня (11 січня за київським часом) виступив у Чікаго із прощальною промовою до американців в якості президента США.
20 січня він передасть повноваження глави держави Трампу.
Як повідомляв УНІАН, перемога Трампа на виборах в США стала очевидною після підрахунку голосів у Вісконсині. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав понад 270 голосів, необхідних для перемоги.
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