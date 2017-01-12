Розміщення сил НАТО в Польщі: чому Росія б’ється в припадку?

Розміщення американської воєнної техніки та американських військових на базах у Польщі жодних загроз для Росії насправді не створює, тому що там буде розташовуватися досить невелика кількість сил. Але це однозначно створює загрози для російського імперіалізму, тому що тепер Росія навряд чи зможе колись відновити контроль над прилеглими до неї територіями.

Загалом, ці сили не створять особливого напруження в регіоні, бо не надто чисельні, але вони однозначно створюють зону американського впливу, на яку Росія, за жодних умов, вже не зможе претендувати. Саме тому поляки і румуни так радісно сприймають прибуття американських сил: вони розцінюють це як останній ривок до власної безпеки у сучасному складному світі, де є російська та американська ядерна зброя, і де вони бояться залишитися з агресором сам-на-сам.

Росія до останнього не усвідомлювала, що таке розміщення сил НАТО у Польщі відбудеться. Тому і бачимо таку гостру реакцію.

Реакція Росії на розміщення сил у Польщі — це супер-цинічні заяви. Чому? Росія заявляла, що будь-яке переміщення військових сил чи розміщення військ поблизу власних кордонів буде розцінюватися нею як загроза її безпеці. Але виникає питання: а коли Росія зараз будує військові бази на десятки тисяч військових за 40 кілометрів від українсько-російського кордону, то як нам це розцінювати? Або — коли Росія перекидає сили до кордонів НАТО і проводить навчання, в яких задіяні тисячі осіб, в тому числі, репетирує застосування ядерних озброєнь, як це розглядати країнам НАТО?

Тому слова про «загрозу» і «негативне сприйняття» — це супер-цинічно. Але позитив у тому, що цей супер-цинізм на Заході прекрасно розуміють, в тому числі, в США. Навколо Трампа є багато генералів, які розуміють «приховану війну», знають, як це відбувається.

Росія до останнього не усвідомлювала, що таке розміщення сил НАТО у Польщі відбудеться. Тому і бачимо таку гостру реакцію

Та й серед останніх призначень в Америці є чимало людей, які прекрасно розуміють, як треба розмовляти з таким партнером як Росія.

У контексті розміщення сил НАТО в Польщі Росія боїться втрати своїх впливів на сусідніх територіях. І вона боїться, що ці сили будуть застосовані, наприклад, для прикриття поставок озброєнь Україні. Адже тепер Україна фактично має кордон із натівськими країнами, а саме — з Польщею. І це не гіпотетичний кордон, який Росія можна «перерізати», а кордон, де стоять американці. Тому росіяни бояться, що вся інфраструктура буде використана, в тому числі, для допомоги Україні. Це — просто кошмар для Росії.

Росія — це така політична істота, яка діє там, де немає сили, а тільки-но сила з’являється, РФ до цієї ситуації одразу пристосовується

Як Росія може почати «захищатися» і діяти у відповідь? У відповідь вона вже імітує припадочність. Зокрема, вона розміщує «Іскандери» — тактичні ракети, які можуть стати ракетами середньої дальності. Тактичні ракети мають дальність до 500 кілометрів, але американці вже давно підозрюють, що росіяни створюють ракети, які виходять за межі існуючих угод. Тож у відповідь Росія може наставити ще більше ракет. Але це не має сенсу, тому що європейці цього не бояться. Адже США можуть розмістити в Європі ракети середньої дальності, і Росія стане ще більш вразливою, ніж є сьогодні. А до Америки її ракети не долітають.

Загалом, Росія — це така політична істота, яка діє там, де немає сили, а тільки-но сила з’являється, РФ до цієї ситуації одразу пристосовується. Черчилль свого часу сказав дуже мудро, що Росія ні перед чим так не схиляється, як перед військовою силою, і ніщо так не зневажає, як військову слабкість. Тому якщо Захід демонструє силу у відносинах із Росією, це добре. Демонстрація слабкості тільки провокує такого хижака, як Росія, а демонстрація сили — витвережує.

Олександр Палій, політичний аналітик