Сирія звинуватила Ізраїль в обстрілі військового аеродрому

Як пише Російська служба Бі-Бі-Сі, в околицях сталася серія вибухів, інформації про жертв і постраждалих поки немає, повідомляють світові інформаційні агентства з посиланням на сирійське державне телебачення.

Воно процитувало заяву сирійської урядової армії, в якій говориться, що удар по аеродрому був нанесений з території Ізраїлю.

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За одними даними, мова йде про ракетний обстріл, за іншими - про авіаналіт. За даними агентства Сана, на місце вибухів виїхали машини "швидкої допомоги".

Сирійське військове командування попередило Ізраїль про наслідки, які спричинить за собою "кричущий напад".

Ізраїль поки ніяк не прокоментував ці звинувачення.

Раніше Сирія неодноразово заявляла про удари Ізраїлю по своїй території. Ізраїль це не підтверджував, але й не спростовував.

При цьому Ізраїль неодноразово висловлював стурбованість активністю в Сирії ліванського воєнізованого руху "Хезболла".

Авіабаза Меззе є великим стратегічним об'єктом розміщення загонів сирійської республіканської гвардії.