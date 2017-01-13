На Дунаї знайшли лисицю, замерзлу в брилі льоду (фото)

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Independent.

Тварина проломила крихкий лід на річці Дунай поблизу Фрідінгена 9 січня. Лисицю виявили через 4 дні.

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Видання пише, що місцеві жителі використовували електропилу, щоб підняти тварину на поверхню.

Також наголошується, що на цьому тижні в американському штаті Коннектікут оленя врятували із замерзлої річки. Згідно з даними державного відділу енергетики та охорони навколишнього середовища, койоти загнали оленя на тонкий лід, де він провалився у воду.