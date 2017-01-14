Правозахисники: Трамп - головна загроза для прав людини

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) назвала обраного президента США Дональда Трампа головною загрозою для прав людини, підкресливши, що передвиборна кампанія мільярдера стала яскравою ілюстрацією політики нетерпимості".

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на доповідь HRW, яка надає оцінку подіям, які відбулися в світі за 2016 рік.

"Обрання Дональда Трампа президентом США, слідом за кампанією з розпалювання ненависті та нетерпимості, а також зростання впливу політичних партій у Європі, які заперечують універсальні права людини, поставили в небезпеку правозахисну систему, що склалася після Другої світової. - Ред.) війни", - наголошується в документі, оприлюдненому в четвер, 12 січня.

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За словами виконавчого директора Human Rights Watch Кеннета Рота, у передвиборних промовах Трампа фігурували пропозиції, які, у разі їх реалізації, завдадуть "шкоди мільйонам людей". Мова може йти про масову депортацію мігрантів, обмеження прав жінок і свободи ЗМІ, застосування тортур, пояснив Рот.

"Найбільш ймовірна дорога до тиранії в Європі"

При цьому в HRW попереджають, що в Європі також є політики, які прагнуть прийти до влади, використовуючи заклики до расизму, ксенофобії, шовінізму та націоналізму. Популісти оперують такими поняттями, проголошуючи їх засадами боротьби з безробіттям, терактами і змінами в культурологічній парадигмі, проте насправді ці твердження "відкривають найбільш ймовірну дорогу до тиранії", - резюмував Кеннет Рот.