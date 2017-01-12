"Подругу Путіна" Ле Пен помітили в штабі Трампа (фото)

20:09, 12 січня 2017
Світ
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Лідер французьких ультраправих і кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен була помічена в Трамп-Тауер у четвер, 12 січня, де може відбутися зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Ле Пен відмовилася говорити про те, чи була вона в Трамп-Тауер для того, щоб зустрітися з Трампом.

"Ле Пен помітили на зустрічі разом з трьома невідомими чоловіками в будівлі", - повідомляє агентство, зазначивши, що вона відмовилася сказати про причину свого візиту.

Фото перебування Ле Пен в Трамп-Тауер опублікував журналіст Сем Левін на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, лідер французької праворадикальної партії «Народний фронт» Марін Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною.

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У свою чергу МЗС України висловило обурення у зв'язку з тим, що одна з можливих кандидатів у президенти Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку тимчасової окупації і спроби анексії Росією Криму і Севастополя.

Після цього у Службі безпеки України не виключили введення заборони Ле Пен на в'їзд в Україну за її заяву стосовно Криму і заявили, що направили в МЗС лист для узгодження заборони на в'їзд.

Напередодні Ле Пен звернулася до закордонних фінансових інститутів, у тому числі і до російських банків, за фінансуванням своєї передвиборної кампанії.

Періодично в ЗМІ з'являється інформація про фінансування партії Ле Пен з Москви.

twitter.com/srl

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