"Подругу Путіна" Ле Пен помітили в штабі Трампа (фото)
Лідер французьких ультраправих і кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен була помічена в Трамп-Тауер у четвер, 12 січня, де може відбутися зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Reuters.
Ле Пен відмовилася говорити про те, чи була вона в Трамп-Тауер для того, щоб зустрітися з Трампом.
"Ле Пен помітили на зустрічі разом з трьома невідомими чоловіками в будівлі", - повідомляє агентство, зазначивши, що вона відмовилася сказати про причину свого візиту.
Фото перебування Ле Пен в Трамп-Тауер опублікував журналіст Сем Левін на своїй сторінці в Twitter.
Як повідомляв УНІАН, лідер французької праворадикальної партії «Народний фронт» Марін Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною.
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У свою чергу МЗС України висловило обурення у зв'язку з тим, що одна з можливих кандидатів у президенти Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку тимчасової окупації і спроби анексії Росією Криму і Севастополя.
Після цього у Службі безпеки України не виключили введення заборони Ле Пен на в'їзд в Україну за її заяву стосовно Криму і заявили, що направили в МЗС лист для узгодження заборони на в'їзд.
Напередодні Ле Пен звернулася до закордонних фінансових інститутів, у тому числі і до російських банків, за фінансуванням своєї передвиборної кампанії.
Періодично в ЗМІ з'являється інформація про фінансування партії Ле Пен з Москви.