Біржові індекси в США стрімко зросли

Зниження базової ставки ФРС США у вівторок 16 грудня спричинило різке зростання котирувань на американських біржах, повідомляє AFP.

Зокрема, індекс Dow Jones за підсумками біржової сесії зріс на 4,23 відсотка (до 8926,85 пункту), високотехнологічний Nasdaq - на 5,41 відсотка (до 1589,89 пункту), а показник широкого ринку S&P 500 - на 5,15 відсотка (до 913,26 пункту).

Зростання основних біржових котирувань почалося відразу після того, як Федеральна резервна система США оголосила про зниження базової ставки до рівня 0,0-0,25.

Істотне зростання показників, вважають аналітики, може тривати і далі, оскільки інвестори покладають великі надії на обіцянку ФРС вжити ряд заходів із стимуляції кредитування і пожвавлення економічної активності.

Лента.ру