У Кремлі відреагували на повідомлення про можливу зустріч Путіна і Трампа

Прес-секретар російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков слідом за командою Дональда Трампа спростував повідомлення про підготовку зустрічі глав двох держав.

Читайте такожЕкс-співробітник британської розвідки, якому приписують "компромат" на Трампа, кинувся в біга - ЗМІ

"Поки ніяких переговорів про зустрічі немає", — цитують Пєскова "РИА Новости".

Нагадаємо, раніше видання The Sunday Times повідомляло, що обраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним максимум через тиждень після інавгурації в столиці Ісландії – Рейк'явіку.

Видання стверджувало, що планами щодо організації зустрічі з Путіним у столиці Ісландії Трамп і члени його команди ділилися з представниками британської влади. Головною темою зустрічі нібито повинен був стати питання про скорочення ядерного озброєння.

Джерело в посольстві РФ у Лондоні підтвердило, що нібито ця зустріч вже погоджена з Москвою. Саме в Рейк'явіку в 1986 році відбулася зустріч Михайла Горбачова і тодішнього президента США Рональда Рейгана. На ній обговорювали можливість скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

У команді Трампа повідомлення про зустріч уже спростували.