У Трампа спростували інформацію про зустріч з Путіним – Reuters

У команді обраного президента США Дональда Трампа заперечили інформацію про його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Рейк’явіку, як це анонсували ЗМІ напередодні. Про це заявили два високопоставлених помічника у команді Трампа, передає Reuters.

Читайте такожПравозахисники: Трамп - головна загроза для прав людини

Один із співрозмовників взагалі зазначив, що інформація про зустріч політиків у столиці Ісландії «вигадка». Інший помічник із команди Трампа пояснив, що викладені в ній факти не відповідають дійсності.

Нагадаємо, раніше видання The Sunday Times повідомляло, що обраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним максимум за тиждень після інавгурації в столиці Ісландії – Рейк'явіку.

Видання стверджувало, що планами щодо організації зустрічі з Путіним у столиці Ісландії Трамп і члени його команди ділилися з представниками британської влади. Головною темою зустрічі нібито мало стати питання скорочення ядерного озброєння. Джерело в посольстві РФ в Лондоні підтвердило, що нібито ця зустріч вже погоджена з Москвою.

Саме в Рейк'явіку в 1986 році відбулася зустріч Михайла Горбачова і займав тоді посаду президента США Рональда Рейгана. На ній обговорювали можливість скорочення стратегічних наступальних озброєнь.