Ватажок "Аль-Каїди" Осама бін ЛАДЕН не мертвий і не хворий, заявив у неділю міністр закордонних справ Франції Філіп ДУСТ-БЛАЗІ.

"Наскільки я знаю, бін ЛАДЕН не мертвий, і це правда", - сказав міністр.

"У нас немає інформації ні про те, що у бін ЛАДЕНА проблеми зі здоров`ям, ні про його смерть", - додав Ф.ДУСТ-БЛАЗІ.

Напередодні французька газета «Републікен» з посиланням на джерела в спецслужбах Франції повідомила, що лідер "Аль-Каїди" помер від черевного тифу на території Пакистану.

Цю інформацію вже спростували низка іноземних урядів, а також афганський рух "Талібан".