Американка, яка звинуватила Трампа в домаганнях, подала на нього в суд

Про це повідомляє РБК з посиланням на Washington Post.

У своєму позові жінка стверджує, що Трамп завдав шкоди її репутації тим, що заперечує висунуті проти нього звинувачення в сексуальних домаганнях, називаючи її та інших жінок, які виступили з подібними звинуваченнями, брехухами. Позивач вимагає зобов'язати Трампа відкликати свої «брехливі і дискредитують» заяви і вибачитися.

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«Оскільки пан Трамп не виступив зі спростуванням, як я просила, він не залишив мені вибору, крім як подати на нього в суд, щоб відновити свою репутацію», – сказала Зервос на прес-конференції, присвяченій подачі позову. Адвокат позивача Глорія Олред додала, що її клієнт пройшла перевірку на «детекторі брехні».

Зервос була однією з кількох жінок, які незадовго до виборів президента США виступили із звинуваченнями в адресу Трампа в сексуальних домаганнях. 41-річна екс-учасниця реаліті-шоу «Учень» («The Apprentice») звинувачувала Трампа в тому, що він у 2007 році домагався її в готелі Beverly Hills Hotel в Лос-Анджелесі під час зустрічі, де обговорювалося її потенційне працевлаштування.