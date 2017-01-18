Леді Газі заборонили говорити про Трампа на найбільш рейтинговому шоу Америки

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на ET Online.

За словами джерела, Національна футбольна ліга заявила артистці, що та не може піднімати тему президентських виборів або згадувати Трампа.

Представник НФЛ, зі свого боку, назвав цю інформацію «нонсенсом» від людей, які намагаються спровокувати конфлікт там, де його немає.

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«Супербоул – це час, коли люди збираються разом. Леді Гага сфокусована на тому, щоб скомпонувати приголомшливе шоу для фанатів, і нам подобається працювати з нею над цим», – сказали в НФЛ і зазначили, що подібні чутки не зможуть їх відвернути.

Особиста думка Леді Гаги про вибори в США ні для кого не є секретом. Співачка активно підтримувала суперницю Трампа, екс-держсекретаря Хілларі Клінтон, а під час акції у Трамп-тауер у Нью-Йорку співачку сфотографували з плакатом Love Trumps Hate.