Під Ріо-де-Жанейро знайдено мертвою виконавицю легендарного хіта Lambada (відео)

Про це повідомляє портал UOL.

За інформацією видання, обгорілий труп співачки був виявлений в її машині під Ріо-де-Жанейро. Поліція розглядає версію вбивства.

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В будинку Браз незадовго до її загибелі бачили двох невідомих.

Браз народилася в 1953 році в Бразилії. Всесвітню популярність вона отримала після переїзду до Франції, де стала солісткою групи Kaoma. У 1989 році колектив випустив пісню Lambada, яка очолила хіт-паради багатьох країн. В останні роки виконавиця проживала в Ріо-де-Жанейро, їй належав невеликий готель на узбережжі штату.