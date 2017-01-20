"Будуй мости, а не стіни": масові демонстрації проти Дональда Трампа крокують світом (відео)
Масові демонстрації проти вступу на посаду нового президента США Дональда Трампа поширюються в усьому світі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Крім Вашингтона і Нью-Йорка, на вулиці виходять жителі десятків країн світу, у тому числі громадяни України.
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Кілька сотень філіппінців під посольством називали Трампа фашистом і імперіалістом.
Британці вийшли на Тауерський міст з плакатом "Будуй мости, а не стіни". Росія ж реагує знижками.
У Вашингтоні поліція провела перше затримання під час акції протесту проти новообраного президента США Дональда Трампа напередодні інавгурації.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Вашингтоні противники Трампа закидали яйцями гостей балу республіканців.
Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки відбулася церемонія складення присяги новообраним президентом США Дональдом Трампом.