"Будуй мости, а не стіни": масові демонстрації проти Дональда Трампа крокують світом (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Крім Вашингтона і Нью-Йорка, на вулиці виходять жителі десятків країн світу, у тому числі громадяни України.

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Кілька сотень філіппінців під посольством називали Трампа фашистом і імперіалістом.

Британці вийшли на Тауерський міст з плакатом "Будуй мости, а не стіни". Росія ж реагує знижками.

У Вашингтоні поліція провела перше затримання під час акції протесту проти новообраного президента США Дональда Трампа напередодні інавгурації.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Вашингтоні противники Трампа закидали яйцями гостей балу республіканців.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки відбулася церемонія складення присяги новообраним президентом США Дональдом Трампом.