Число затриманих під час акцій протесту після інавгурації Трампа зросло до 217

Про це заявив представник пожежної охорони американської столиці Віто Маджило, повідомляє РБК з посиланням на CNN.

Затримані, за словами Маджило, розбивали вікна і вітрини будинків, пошкодили автомобілі і кидали каміння в поліцейських. Раніше повідомлялося, що вони також перекидали урни і вендингові апарати з газетами.

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Маджило також заявив, що 6 поліцейських постраждали під час акцій протесту. З них двох співробітників правоохоронних органів довелося госпіталізувати.

Журналіст Ларрі Кінг у своєму Twitter повідомив, що протестувальники розбили вікна його автомобіля.

«Протестувальники у Вашингтоні розбили вікна мого автомобіля, взятого напрокат, і пошкодили вікна багатьох інших машин. Я працював у студії, зі мною все в порядку, але мій водій трохи наляканий», — написав він.

Раніше УНІАН повідомляв про 95 затриманих у Вашингтоні супротивників президента США Дональда Трампа.