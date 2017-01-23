У Японії лев напав на людей у розпліднику поблизу Токіо

У Японії поблизу Токіо лев у розпліднику-студії компанії Shonan Animal Production напав на двох наглядачів. Про це повідомляє Kyodonews.

Повідомляється, що в результаті нападу тварини серйозних травм голови та ніг зазнали чоловік та жінка.

Лев напав на людей, коли троє наглядачів мили клітку 10-річної тварини, готуючись до зйомки. Тварина у цей час була на ланцюзі.

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Повідомляється, що компанія Shonan Animal Production розводить тварин для різноманітних фото- та відеозйомок.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Китаї вперше робот, створений для навчання дітей, "напав" на людину.

Інцидент стався на виставці China Hi-Tech Fair (CHTF). Робот Little Chubby був залишений без нагляду на деякий час, після чого він несподівано "врізався" у скляний намет і травмував відвідувача.

Потерпілого з травмами госпіталізували відразу після неконтрольованих дій робота. Відзначається, що Little Chubby був розроблений для навчання дітей віком від 4 до 12 років.