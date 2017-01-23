В Казахстані розпочалися переговори щодо Сирії
В Астані розпочалися дводенні переговори з мирного врегулювання конфлікту в Сирії.
Як передає радіо «Свобода», у зустрічі беруть участь делегації сирійського уряду і опозиції.
Переговори співорганізовані за посередництва Росії, Ірану і Туреччини, спостерігають за їх ходом посол США у Казахстані і спеціальний посланець ООН у Сирії Стаффан де Містура.
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Переговори в першу чергу спрямовані на зміцнення угоди про припинення вогню, досягнутої в грудні, і на просування процесу врегулювання конфлікту в Сирії, що триває у швейцарській Женеві. Чергове засідання женевських переговорів призначене на 8 лютого.
Представники Росії, Ірану й Туреччини зустрілися 22 січня, щоб обговорити проект потенційної угоди для підписання.
МЗС Казахстану зазначило, що переговори за зачиненими дверима мають закінчитися опівдні 24 січня, після чого планується підсумкова прес-конференція.