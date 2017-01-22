Делегація сирійської опозиції прибула на переговори до Астани

До складу делегації, що візьме участь у переговорах з сирійським урядом у понеділок, 23 січня, увійшли представники 14 опозиційних угруповань, передає DW.

Прибуття урядової делегації до Астани очікується у неділю в другій половині дня. Від сторони президента Башара Асада участь у переговорах братиме представник Сирії в ООН Башар аль-Джаафарі.

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Самі переговори щодо врегулювання ситуації в Сирії відбудуться 23-24 січня за зачиненими дверима в готелі Rixos.

За даними МЗС Казахстану, крім сирійського уряду та опозиції, свою участь у переговорах уже підтвердили Російська Федерація, Туреччина, Іран, США та спецпредставник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура. Вашингтон представлятиме посол США в Казахстані Джордж Крол.