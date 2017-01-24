Сенат США затвердив нового голову ЦРУ

Про це повідомляє Reuters.

Кандидатуру Помпео підтримали 66 із 100 сенаторів, проти проголосували 32. Відзначається, що більша частина тих, хто виступив проти запропонованого кандидата є членами Демократичної партії.

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Раніше, як пише Reuters, законодавці побоювалися, що Помпео на посаді директора ЦРУ може посилити стеження за населенням. Зокрема, він виступав з ініціативою скасувати закон, що забороняє Федеральному бюро розслідувань і Агентству національної безпеки збирати дані про телефонні дзвінки тих громадян, які не перебувають під підозрою правоохоронних органів

Раніше новий глава ЦРУ протягом шести років був членом палати представників США.

Раніше УНІАН повідомляв, що комітет сенату США у закордонних справах підтримав кандидатуру екс-голови нафтової компанії ExxonMobil Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря.