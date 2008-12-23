США підозрюють Росію в продажі Ірану зенітних ракет С-300
08:55, 23 грудня 2008Світ
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Заява представника Пентагону
Представник Пентагону заявив американському агентству «Associated Press», що Сполучені Штати підозрюють Росію у продажі Ірану ракетних зенітних комплексів С-300. Чиновник заявив, що коли це правда, то такі дії становлять загрозу військам США в Афганістані й Іраку.
Російська державна компанія з експорту зброї підтвердила учора, що поставляє до Ірану зброю оборонного призначення, включаючи ракети «земля-повітря».
Представник держдепартаменту США Роберт Вуд заявив, що у Вашингтоні очікують від Росії детальнішої інформації.
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