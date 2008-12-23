США підозрюють Росію в продажі Ірану зенітних ракет С-300

Представник Пентагону заявив американському агентству «Associated Press», що Сполучені Штати підозрюють Росію у продажі Ірану ракетних зенітних комплексів С-300. Чиновник заявив, що коли це правда, то такі дії становлять загрозу військам США в Афганістані й Іраку.

Російська державна компанія з експорту зброї підтвердила учора, що поставляє до Ірану зброю оборонного призначення, включаючи ракети «земля-повітря».

Представник держдепартаменту США Роберт Вуд заявив, що у Вашингтоні очікують від Росії детальнішої інформації.

Радіо Свобода