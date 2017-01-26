Польща і Литва не будуть розміщувати у себе нові секретні в'язниці ЦРУ

Про це заявили прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло і голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, передає РБК з посиланням на Reuters.

Лінкявічюс заявив журналістам, що його країна готова до тісної кооперації з США, проте Литва не допустить розміщення у себе секретних в'язниць ЦРУ. Він зазначив, що «відповідно до міжнародного права і норм моралі катування людей неприпустимі».

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«Я не вірю, що будь-яка цивілізована держава може вдатися до таких методів. Це не тільки моя особиста позиція, це позиція моєї держави», — підкреслив він.

Голова польського уряду заявила, що американська адміністрація не робила Варшаві пропозицій про розміщення в'язниць. Також Шидло підкреслила, що не прийме такої пропозиції, якщо вона надійде.

Раніше ЗМІ повідомили про плани адміністрації Дональда Трампа відновити програму створення секретних в'язниць ЦРУ напередодні, 25 січня. Про це написала газета Washington Post з посиланням на проект президентського розпорядження. У документі необхідність відтворення «місць утримання під вартою» обґрунтовувалася боротьбою США, що ведеться з ісламістами і глобальним тероризмом. Офіційний представник Білого дому Шон Спайсер пізніше спростував автентичність цього документа.