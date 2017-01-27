Штайнмаєр склав повноваження міністра закордонних справ Німеччини

Колишнього главу МЗС раніше було висунуто кандидатом на посаду президента ФРН, повідомляє Радіо Свобода.

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Президент ФРН Йоахім Гаук звільнив Штайнмаєра з посади глави зовнішньополітичного відомства і передав його повноваження колишньому міністру економіки Зігмару Габріелю.

На церемонії в резиденції глави держави була присутня канцлер Ангела Меркель.

Штайнмаєр, колишній лідер німецької Соціал-демократичної партії, має один з найвищих рейтингів популярності в німецькій політиці.

Президент Німеччини обирається терміном на п'ять років Федеральними зборами - конституційним органом, що скликається спеціально для цієї мети. Президент ФРН виконує представницькі функції і володіє правом помилування ув'язнених.