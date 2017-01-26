Штайнмайєр 27 січня передасть повноваження голови МЗС ФРН прибічнику зняття санкцій з РФ

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Німеччини.

«У п'ятницю, 27 січня 2017 року, міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайєр передасть свій пост своєму наступнику Зігмару Габріелю на спеціальних заходах», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на церемонії, окрім співробітників Міністерства закордонних справ, будуть інші запрошені гості.

Як повідомляв УНІАН, восени Габріель, який виступав за зняття санкцій з Росії, заявляв про свій намір претендувати на посаду глави МЗС Німеччини, в разі якщо нинішній глава німецького зовнішньополітичного відомства Франк-Вальтер Штайнмаєр буде обраний новим президентом країни.