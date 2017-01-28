На Мадагаскарі весільний кортеж упав з мосту, молодята та більше 40 людей загинули
Причина аварії залишається невідомою, бо водій також був серед загиблих.
На Мадагаскарі сьогодні сталася аварія за участю весільного кортежу. Про це повідомляє Xinhua.
Зазначається, що вантажівка, яка перевозила гостей та родичів молодят, упала із мосту в річку поблизу міста Анджозоробе (близько 90 км на північний схід від столиці Антананаріву).
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"45 осіб, у тому числі 9 дітей, 27 жінок і 9 чоловіків загинули, ще 24 постраждали унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Більшість із загиблих потонули. Загиблі були учасниками весільного кортежу. Вантажний автомобіль, який перевозив близько 70 родичів молодят, впав з моста в річку Мананара", - йдеться в повідомленні.
Наречені в момент аварії також були всередині вантажівки. Причина аварії на даний момент залишається невідомою, бо водій також був серед загиблих.