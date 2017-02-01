Harley-Davidson скасувала візит Трампа на свій завод - ЗМІ

Як передає РБК з посиланням на CNN, Трамп планував відвідати завод у четвер, 2 лютого. Згідно з розкладом, там він повинен був підписати розпорядження, пов'язані з американським виробництвом.

Публічно про візит глави США на підприємство Harley-Davidson не оголошувалося, однак про нього, за даними CNN, були обізнані штатні співробітники Білого дому.

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Інформацію про те, що Трамп не поїде на завод в Мілуокі, CNN підтвердила прес-секретар Білого дому Стефані Гришам.

Увечері 31 січня Harley-Davidson виступила з заявою, що в компанії протягом тижня "не запланований", а також "не був запланований" візит Трампа на жоден з її об'єктів.

«Ми пишаємося тим, що приймали на наших об'єктах президентів», - розповів CNN директор з корпоративних комунікацій компанії. За його словами, на підприємствах Harley-Davidson побували Рональд Рейган, Джордж Буш і Білл Клінтон.

«Ми розраховуємо прийняти у себе в гостях президента [Дональда Трампа] в майбутньому», — також зазначив він, додавши, що цього разу візит глави США був скасований.

Harley-Davidson, за його словами, почала відчувати «незручності» у зв'язку з загрозою протестів, які почастішали після прийняття у США закону про мігрантів.