Туск закликав країни ЄС відповісти на дії Трампа "цілою низкою рішучих кроків"

Як пише Deutsche Welle, впевненість це політик висловив у посланні, адресованому 27 главам держав і урядів країн Євросоюзу напередодні саміту ЄС, запланованого на 3 лютого в столиці Мальти Валлетті. Документ розміщений у вівторок, 31 січня, на сайті Євроради.

Дії адміністрації нового президента США Дональда Трампа названі в числі основних загроз Європі - поряд із "впертим Китаєм", "агресивною політикою Росії по відношенню до України та її сусідів", "війною, терором і анархією на Близькому Сході і в Африці" і зростанням впливу радикального ісламу. На думку голови Євроради, в умовах посилення багатополярності в світі антиєвропейські тенденції і настрої євроскептиків стають все більш відчутними.

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На ці зміни Європа повинна відповісти цілою низкою рішучих кроків, які дозволять вивести "європейську інтеграцію на новий рівень", вважає Туск. Мова йде про посилення безпеки всередині Євросоюзу і на його кордонах, а також про краще забезпечення соціально-економічного добробуту європейських громадян, зазначив політик. Він також висловив упевненість в тому, що ЄС не повинен відмовлятися від ролі ведучого торгового гравця на світовій арені.

"Ми повинні використовувати зміни в торговій стратегії США на користь Євросоюзу шляхом активізації переговорів із зацікавленими партнерами і одночасного захисту своїх інтересів", - підкреслив глава Євроради.