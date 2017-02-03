Це прояв американського прагматизму: у Кремлі відреагували на зміну режиму санкцій проти ФСБ

У Кремлі заявили, що не вважають зміну режиму санкцій проти ФСБ послабленням. Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають РИА Новости.

У той же час Пєсков заявив, що американці не надто захоплюються санкціями у сферах, які їм вигідні.

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"Ми не схильні оцінювати цей крок як якісь санкційні послаблення. Швидше, це такий прояв американського прагматизму. Ви знаєте, що американці у всіх областях, де це вигідно їм, не захоплюються особливо санкціями і схильні робити систему більш гнучкою", - зазначив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН раніше, Мінфін США не зняв санкції з ФСБ, а лише дозволив американським ІТ компаніям отримувати обов'язкову ліцензію від цієї російської спецслужби на імпорт товарів до Росії.