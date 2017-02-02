США послабили санкції проти ФСБ Росії

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства США опублікувало директиву "Генеральна ліцензія (GL) 1". Цей документ дозволяє певні операції з експорту, реекспорту, поширення та використання деяких продуктів інформаційних технологій, які були заборонені виконавчими указами попереднього президента Барака Обами від 1 квітня 2015 року та 28 грудня 2016 року.

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Американським компаніям за дозволом Мінфіну дозволятиметься витрачати щорічно не більше 5 тис. доларів на придбання у ФСБ Росії ліцензій, дозволів на продукти інформаційних технологій.

Водночас сказано, що американським компаніям забороняється вивезення, реекспорт або передача будь-яких товарів та послуг в Крим, який визначено територією України.

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких Білий дім звинуватив Москву.

Під санкції потрапили 5 відомств, включаючи ФСБ, ГРУ й Спеціальний технологічний центр. Крім того, до списку потрапили 6 фізичних осіб.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада США звинувачувала Росію в хакерських атаках на сервери Національного демократичного комітету, з яких були вкрадені документи Демократичної партії.