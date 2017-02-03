В США пояснили зміну режиму санкцій проти ФСБ: жодного "послаблення" немає

Як пише Голос Америки з посиланням на експерта із санкцій, який проаналізував постанову Мінфіну США, у Росії саме ФСБ займається ліцензуванням ІТ продукції, яка містить технології шифрування. Експорт товарів та послуг до ФСБ із США все ще заборонено, а всі активи ФСБ, які знаходяться у юрисдикції США і надалі заблоковані.

Ситуацію із санкціями також пояснив кореспондент у Білому домі впливового видання The New York Times Пітер Бейкер: дії міністерства фінансів США у питанні санкцій щодо Росії - це технічне уточнення, яке ініціювали ще за президентства Барака Обами, це не рішення Дональда Трампа.

"Кожен експерт із санкцій у Twitter здається каже, що ці події щодо санкцій та ФСБ є просто рутинними речами і не являють собою нічого значного", - пише редактор New York Times Макс Фішер.

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"Послаблення" санкцій також прокоментував автор блогу про санкційне право.

"Заспокойтесь! Трамп не послаблював санкції проти Росії", - пише Семюель Калтер, приватний політичний радник, автор блогу "Chief of Sanction Law" ("Головний з санкційного права" - УНІАН).

Експерт пише, що зміст санкцій Обами проти Росії за втручання у вибори у США повністю збережено, а те що відбулось у четвер - не більше, ніж корегування, яке покликано не допустити незапланованої шкоди американським компаніям.

"Метою санкцій (Обами - УНІАН) було покарати ФСБ за її роль у злочинному проникненні до комп'ютерів Демократичної партії та колишнього голови кампанії Клінтон, Джона Подести. Експорт товарів та послуг ФСБ все ще заборонено, а всі активи ФСБ, які знаходяться у юрисдикції США і надалі заблоковані. Тим не менш, шкідливий вплив на американські технологічні компанії, які експортують товари до Росії (та потребують відповідних дозволів від ФСБ - УНІАН) не був метою авторів санкцій. Саме це і покликана виправити сьогоднішня постанова Мінфіну", - пише правник.

"Зранку Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США оприлюднило нову загальну постанову, якою дозволило певні операції з ФСБ, які раніше заборонялись Виконавчим указом 13757, який Обама підписав у відповідь на втручання Росії у вибори у США. Відповідно до постанови, юридичні особи зі США мають дозвіл брати участь у діяльності у звичайному порядку, яка пов'язана із запитами щодо отриманням, використання, виплат та угодвідносно дозволів, сертифікацій, чи офіційних довідок, які видає ФБС для імпорту, дистрибуції, або використання інформаційних технологій у Російській Федерації", - цитує повідомлення Мінфіну Калтер.

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"Це не зняття санкцій. У Росії ФСБ виконує функції державного регулятора, який відповідає за видачу дозволів на імпорт продукції інформаційних технологій, що включає технології шифрування. Це означає, що для того, щоб ввезти до Росії, наприклад, мобільні телефони американські компанії мають отримати від ФСБ ліцензію та заплатити за неї", - пояснює експерт.

"Важливо також додати, що експортні технології, про які йдеться, мають бути ліцензовані бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, а на виплати ФСБ встановлено верхню межу у 5 000 доларів на рік", - додає Калтер.

Як зазначається, значно більшою популярністю у США та світі користуються алармістські трактування рішення Мінфіну. У порівнянні із ними повідомлення, що зменшують градус напруги навколо санкцій, значно програють.

Нагадаємо, стало відомо, що департамент казначейства США (Міністерство фінансів) пом’якшив обмежувальні заходи щодо взаємодії американських компаній з російською Федеральною службою безпеки в сфері інформаційних технологій, дозволивши американським компаніям мати певні комерційні справи з ФСБ.

Згодом у Білому домі заперечили, що санкції проти ФСБ було пом'якшено.