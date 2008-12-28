Кількість загиблих від ізраїльських авіаударів зросла до 282 осіб

Кількість загиблих в результаті ізраїльських авіаударів по сектору Газа зросла до 282 осіб, передає РІА «Новости» з посиланням на представника палестинського Міністерства охорони здоров`я Муавія ХАСАНЕНА.

Кількість поранених, які перебувають в лікарнях, він оцінив в 687 осіб, з яких 183 залишаються у важкому стані. Всього за два дні бомбардувань поранення дістали 1192 людини.

На другий день операції ВПС Ізраїлю атакували в секторі Газа десятки цілей, в тому числі мечеть, телестанцію, порожній будинок уряду і головну місцеву в`язницю, де, за останніми даними, загинули 8 осіб.

Офіційний представник правлячого в Газі руху ХАМАС Фаузі БАРХУМ повідомив, що в тюремному комплексі є постраждалі серед «всіх категорій» ув`язнених. У тій же будівлі, відомій як «Сарая», розміщувалися підрозділи одразу кількох силових структур, підконтрольних ХАМАС.

Поки кампанія обмежена повітряними ударами, але Ізраїль, за свідченням очевидців, вже стягує до кордонів сектора Газа бронетехніку і оголосив в неділю часткову мобілізацію резервістів. Міністр оборони Ехуд БАРАК в інтерв`ю західним телеканалам не виключив можливості переходу операції в наземну фазу.