310 осіб загинули і майже 700 поранені під час авіаударів по сектору Газа
Світ операцію ізраїльтян засуджує
310 осіб загинули і майже 700 поранені під час авіаударів, яких два дні завдають ізраїльські війська по сектору Газа.
Лише минулої ночі вони розбомбили щонайменше 20 об‘єктів. Серед них – гуртожиток Ісламського університету, передає ICTV.
В Ізраїлі заявляють, що вони атакують бойовиків ХАМАС, які обстрілюють ракетами їхню територію. Однак жертви та постраждалі є й серед цивільних, зокрема серед іноземців. Так, під час операції ізраїльтян під час вибуху бомби поранило українку та її дитину. Їх доправили до госпіталю. Посольство України в Ізраїлі стежить за подіями, аби, у разі потреби, надати допомогу нашим співгромадянам, які перебувають в регіоні.
Тим часом ізраїльське керівництво на щотижневому засіданні вирішило мобілізувати 6,5 тис. резервістів і не відкидає можливості вторгнення на палестинську територію.
Світ операцію ізраїльтян засуджує. Рада Безпеки ООН вимагає негайно її припинити. У різних країнах, переважно арабських та європейських, проходять акції протесту проти дій ізраїльської армії у секторі Газа.