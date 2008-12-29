310 осіб загинули і майже 700 поранені під час авіаударів по сектору Газа

310 осіб загинули і майже 700 поранені під час авіаударів, яких два дні завдають ізраїльські війська по сектору Газа.

Лише минулої ночі вони розбомбили щонайменше 20 об‘єктів. Серед них – гуртожиток Ісламського університету, передає ICTV.

В Ізраїлі заявляють, що вони атакують бойовиків ХАМАС, які обстрілюють ракетами їхню територію. Однак жертви та постраждалі є й серед цивільних, зокрема серед іноземців. Так, під час операції ізраїльтян під час вибуху бомби поранило українку та її дитину. Їх доправили до госпіталю. Посольство України в Ізраїлі стежить за подіями, аби, у разі потреби, надати допомогу нашим співгромадянам, які перебувають в регіоні.

Тим часом ізраїльське керівництво на щотижневому засіданні вирішило мобілізувати 6,5 тис. резервістів і не відкидає можливості вторгнення на палестинську територію.

Світ операцію ізраїльтян засуджує. Рада Безпеки ООН вимагає негайно її припинити. У різних країнах, переважно арабських та європейських, проходять акції протесту проти дій ізраїльської армії у секторі Газа.