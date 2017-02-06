Колишнього лідера Каталонії почали судити за референдум про відокремлення від Іспанії

Артур Мас, який пішов у відставку в січні 2016 року, а також його колишній заступник Джоана Ортега і екс-міністр освіти Ірен Рігау звинувачуються в непокорі рішенням суду, а також у використанні державних коштів не за призначенням, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Прокуратура вимагає позбавити підсудних права обіймати державні посади протягом 9-10 років, а також оштрафувати їх на 30-36 тис. євро.

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Підтримати Маса і його соратників до будівлі суду прийшли тисячі людей. Мітингувальники скандували гасла "Ви не одні!" і "Незалежність!".

За підсумками опитування, яке відбулося 9 листопада 2014 року, понад 80% жителів автономної області заявили, що хочуть бачити Каталонію незалежною державою.

Спочатку влада Каталонії планувала провести повноцінний референдум, однак після звернення іспанського уряду конституційний суд країни визнав проведення референдуму незаконним і виніс постанову, що зобов'язала владу Каталонії скасувати голосування.

Лідер Каталонії у відповідь заявив, що будь-які кроки уряду Іспанії, націлені на запобігання голосування, стануть прямою атакою на демократію.

Тим не менш, регіональна влада вирішила не йти на прямий конфлікт з Мадридом і замість референдуму провела символічне голосування, що не має юридичної сили.

У підсумку опитування, в якому взяли участь понад 2,25 млн каталонців з 5,4 млн, що мають право голосу, Артур Мас назвав "повним успіхом", а владу Іспанії - "безплідним, марним і недемократичним проектом".

7,5 млн каталонців складають приблизно 16% населення Іспанії, у них своя мова і своя культура. З усіх автономних регіонів Іспанії Каталонія найбагатша, ідея незалежності стала популярною серед її населення на тлі економічної кризи в Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2016 року конституційний суд Іспанії анулював резолюцію Каталонії про здобуття незалежності. У документі затверджувався план дій для відокремлення від Іспанії до 2017 року.