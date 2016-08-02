Конституційний суд Іспанії анулював резолюцію Каталонії щодо здобуття незалежності

Минулого року суд уже скасовував аналогічне рішення каталонців, проте депутати автономії тиждень тому ухвалили другий аналогічний документ, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Дія резолюції таким чином призупинена судом на п'ять місяців, потім її скасування може бути зняте або затверджене як постійне. Крім того, відповідальних за парламентську ініціативу щодо "одностороннього виходу" можуть оштрафувати та відкрити кримінальну справу, уточнює видання El Pais.

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Іспанський уряд неодноразово заявляв, що не допустить відокремлення Каталонії, регіону, який виробляє майже п'яту частину ВВП країни. Водночас підтримка сепаратистських рухів, зокрема ініціаторів резолюції - групи "Разом за "Так" - зростає, як показують дані останніх опитувань.

Раніше УНІАН повідомляв, що іспанський уряд намагається домогтися кримінального переслідування спікера парламенту Каталонії, який в середу проголосував за продовження процесу відділення автономної області Іспанії.