Європа прийняла нові нормативи перевезення рідини і ручної поклажі в літаках

Європейський Союз прийняв нові нормативи перевезення рідини і ручної поклажі в літаках. Згідно з цими нормативами, пасажири не можуть перевозити в одній ємності більше 100 мілілітрів рідини. Самі ємності повинні бути упаковані в прозорі пакети, повідомляє РБК із посиланням на Associated Press.

Максимально допустимий розмір ручної поклажі, за винятком деяких предметів, наприклад, музичних інструментів, тепер становить 56х45х25 cм. Під час перевірки пасажири повинні будуть знімати верхній одяг, а також виймати зі свого багажу ноутбуки та іншу велику електронну апаратуру.

Дані заходи викликані недавніми спробами терактів на літаках.

Раніше цього року Європейська Комісія (ЄК) затвердила так званий «чорний список» авіакомпаній, літакам яких заборонено здійснювати посадку в аеропортах Європи у зв`язку з невідповідністю міжнародним стандартам безпеки. До списку увійшли 93 пасажирські і вантажоперевізні авіакомпанії, зареєстровані, переважно, в африканських країнах та Азії.

Найбільше від заборони ЄС постраждав Конго - в чорному списку опинилося 50 авіакомпаній з цієї країни. Крім того, до списку потрапили 14 авіаперевізників із Сьєрра-Леоне і 7 із Свазіленду. ЄК також заборонила приземлятися в аеропортах Європи літакам деяких авіакомпаній із Руанди, Екваторіальної Гвінеї, Ліберії, Афганістану, Південної Кореї, Таїланду, КНДР і Коморських островів. Крім того, до списку включено казахстанські авіакомпанії BGB Air і GST Aero Air, а також авіакомпанії Phoenix Aviation і Reem Air із Киргизії.

Згідно з постановою ЄК, туроператори тепер зобов`язані повідомляти пасажирам назву авіаперевізника, і якщо авіакомпанія, літаком якої вони повинні були летіти, занесена в чорний список, пасажири матимуть право отримати компенсацію.