Україна закликає Ізраїль і Сектор Газа негайно припинити насильство

Україна висловлює глибоку стурбованість з приводу ескалації ситуації в Секторі Газа та приєднується до заклику світового співтовариства до Ізраїлю і керівництва Сектору Газа невідкладно припинити бойові дії і насильство.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника Міністерства закордонних справ України Василя КИРИЛИЧА у зв`язку з останніми подіями навколо Сектору Газа.

Україна переконана, що найголовнішим наразі є відновлення перемир’я, яке має відкрити шлях до політичного вирішення існуючих у контексті палестинсько-ізраїльського врегулювання проблем.

Крім того, Україна, засуджуючи ракетні обстріли ізраїльських територій із Сектору Газа, висловлює сумнів у пропорційності вжитої Ізраїлем військової сили, сказав речник МЗС.

Також Україна закликає сторони конфлікту дотримуватися принципів міжнародного гуманітарного права в частині неприпустимості колективного покарання та ураження цивільного населення.

Як повідомлялося, Ізраїль із 27 грудня проводить масштабну військову операцію в Секторі Газа, жертвами якої стали вже більше 300 осіб, поранено близько тисячі осіб.