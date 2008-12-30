Медведєв підписався під подовженням президентських повноважень
16:24, 30 грудня 2008Світ
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Держдума РФ отримала +1рік
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав поправки до Конституції, що подовжують терміни повноважень Президента і Державної думи РФ.
Як повідомляє радіо «Свобода», згідно із законом, глава держави обирається на 6 років, а депутати Держдуми Росії - на 5 років. Сьогодні ці терміни дорівнюють 4 рокам.
У листопаді поправки були прийняті нижньою палатою парламенту й схвалені Радою Федерації. Пізніше вони були затверджені законодавчими зборами російських регіонів.
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