Найзапальніші з часів Гітлера та Сталіна: журналіст про загрозу початку світової війни від тандему Трамп-Путін

Президенти двох найсильніших військових держав – США та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін загрожують спровокувати повноцінну світову війну. Про це в журналі «Новое время» написав російський журналіст Семен Новопрудський.

Новопрудський вважає, що загроза війни у світі існує як у разі дружби Трампа та Путіна, так і їхньої ворожнечі.

«Проблема в тому, що цілі і політичний почерк Трампа і Путіна з урахуванням їх особистих амбіцій і військового потенціалу США і Росії несуть загрозу повноцінної світової війни незалежно від того, як складуться в цій парі особисті відносини. Однаково небезпечна і їх дружба, і ворожнеча. До речі, Сталін і Гітлер починали як союзники і навіть розв’язали Другу світову війну саме в такій якості», - вважає він.

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При цьому журналіст також наголошує, що проблема у тому, що формально світова війна вже почалась, адже до конфлікту в Україні все ж мають стосунок інші країни, крім України та Росії, які приєднались до санкцій.

Зараз проблема в тому, що формально світова війна вже йде. У війну на території України, крім початкового детонатора конфлікту, яким стала Росія, так чи інакше залучені країни, які приєдналися до санкцій. Війна на Близькому Сході з головними осередками в Іраку і Сирії і зовсім проходить за участю семи десятків держав», - вважає Новопрудський.

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Як повідомляв УНІАН раніше, через своє безмежне захоплення "сильною рукою" і байдужість до вторгнення Росії на територію сусідів і в Сирії президент Дональд Трамп, схоже, готовий дозволити Москві домагатися своїх експансіоністських цілей, принаймні до певної міри.

Згідно з повідомленнями у пресі, його команда готує певного роду велику угоду з Володимиром Путіним: нікому непотрібну "допомогу" у війні проти ІДІЛ можуть обміняти на поступки щодо України, а також в обмін на військові бази на Близькому Сході.