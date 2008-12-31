Буш вимагає від Хамас припинити обстріл Ізраїлю

Президент США Джордж Буш провів телефонні переговори з палестинським лідером Махмудом Аббасом і прем`єр-міністром автономії Салямом Фаядом. Головною темою розмови стала ситуація навколо сектора Газа, який з 27 грудня ц.р. зазнає атак з боку військово-повітряних сил Ізраїлю.

Як йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Гордона Джондро, обидва лідери погодилися, що у разі встановлення на Близькому Сході перемир`я, рух "Хамас" має суворо його дотримуватися. Крім того, Г.Джондро відзначив, що Дж.Буш в черговий раз вимагав від лідерів "Хамас" припинити обстріл ізраїльської території.

С.Фаяд подякував Дж.Бушу за внесок США у розмірі 85 млн. дол. до спеціального фонду ООН, створеного для допомоги палестинцям.

РБК