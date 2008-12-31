Ізраїль відкинув пропозицію про припинення вогню

Уряд Ізраїлю відкинув зроблене 30 грудня Францією від імені Європейського Союзу пропозицію про негайне оголошення 48-годинного гуманітарного припинення вогню в Секторі Газа.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив британський телеканал "Скай".

Як повідомлялося, Ізраїль проводить в Секторі Газа масовану військову операцію у відповідь на ракетний обстріл ізраїльських територій палестинськими бойовиками. За чотири дні бомбардувань в Газі вже загинули 384 чол. і 1750 поранені.