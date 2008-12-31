Кого хочуть бачити президентом поляки (опитування)

Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК, який програв нинішньому польському президенту Леху КАЧИНСЬКОМУ вибори 2005 року, на наступних виборах 2010 року має усі шанси взяти реванш.

За даними опитування, проведеного PBS DGA, за Д.ТУСКА, якби вибори відбулися в грудні, свої голоси віддали б 29% виборців. Чинного Президента Польщі підтримують 15%.

Водночас, як відзначає Gazeta Wyborcza, Л.КАЧИНСЬКИЙ в рейтингу президентських симпатій виборців піднявся на 2-ге із 4-го місця в листопаді поточного року.

Третє місце займає колишній прем’єр Казімеж МАРЦИНКЕВИЧ, який очолював польський уряд 8 місяців після перемоги на парламентських виборах партії «Право і справедливість» (PiS), співзасновником якої є чинний Президент. За К.МАРЦИНКЕВИЧА, який був одним із найпопулярніших польських прем’єрів, готові віддати свої голоси 14% виборців.

Четверте місце в рейтингу займає 58-річний Влодзімеж ЦІМОШЕВИЧ, який розпочинав свою політичну кар’єру ще в комуністичний Польщі.

У 90-х роках В.ЦІМОШЕВИЧ займав найвищі державні посади, в тому числі міністра юстиції, міністра закордонних справ, генерального прокурора, прем’єра та глави Сейму.

За нинішнього сенатора В.ЦІМОШЕВИЧА, який зняв свою кандидатуру на президентських виборах 2005 року через – як він заявив – «тиск на нього та його родину», готові проголосувати 11% опитаних.

Замикає п’ятірку лідерів відомий польський телевізійний журналіст Томаш ЛІС, за якого готові віддати свої голоси 6% виборців.

42-річного автора одних із найвідоміших інформаційних програм та політичних ток-шоу на польському телебачення вже називали одним із реальних кандидатів на президентських виборах 2005 року, але він не брав у них в участі.

В рамках дослідження було опитано близько 1000 осіб.

Довідка УНІАН. У 2005 році Л.КАЧИНСЬКИЙ, незважаючи на програш у першому турі президентських виборів Дональду ТУСКУ, в другому турі зумів набрати більше голосів. За нього проголосували 54% виборців, за Д.ТУСКА - 46%.