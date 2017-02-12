Провокація, але не сюрприз: в Японії та США прокоментували запуск балістичної ракети КНДР

Головний секретар кабінету міністрів Японії Есихиде Суга заявив, що запуск балістичної ракети, який влада КНДР здійснила під час візиту прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе в США і його переговорів з президентом Дональдом Трампом, є провокацією проти Японії і країн регіону, повідомляє Reuters.

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Суга уточнив, що Токіо висловлює протест у зв'язку з цим запуском і донесе його дипломатичними каналами до влади Північної Кореї, використовуючи китайський «канал».

У Білому домі пуск ракети також назвали провокацією, проте пояснили, що він не став сюрпризом. При цьому адміністрація Трампа розглядає широкий спектр можливих відповідей на дії Пхеньяна, аж до посилення санкцій і збільшення військової присутності в регіоні.

Після повідомлень про пуск ракети КНДР Трамп і Абе виступили перед журналістами із спільною заявою. Абе назвав запуск «абсолютно неприйнятним», а Трамп заявив, що США на сто відсотків підтримують Японію.

Раніше військові Південної Кореї, Японії та США заявили, що близько 7:55 ранку за місцевим часом КНДР здійснила запуск ракети, ймовірно балістичної. Вона, за даними Сеула, пролетіла близько 500 кілометрів і впала в Японському морі, не завдавши шкоди, передає РБК.

Модель ракети і її характеристики будуть відомі після обробки всієї інформації про запуск, при цьому американські військові уточнили, що ракета навряд чи була міжконтинентальною. За попередніми даними Пентагону, КНДР запустила ракету середньої дальності.

У п'ятницю, 10 лютого Трамп і Абе провели офіційні переговори в Білому домі, після чого вирушили у Флориду, де продовжили спілкування пд час гри в гольф. Трамп заявив пізніше, що вони з Абе «чудово провели час».